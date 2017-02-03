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Страховая медицина: на какой вопрос хотят получить ответ Президента врачи-интерны

03.02.2017 - 13:28

Новости Беларуси. За ходом диалога пристально следят заводчане и педагоги, госслужащие и врачи. В частности, теме современной медицины Президент уже в начале разговора уделил большое внимание, что, безусловно, близко сегодня каждому будущему врачу.

И желание их знать обо всех новшествах в системе здравоохранения страны вполне объяснимо. Многих интересует, когда в Беларуси появятся медицинские страховые полисы по примеру некоторых других стран, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Ольга Кузьмицкая, врач-интерн Больницы скорой медицинской помощи города Гродно:
Мы сейчас проходим интернатуру на скорой помощи, и нам было бы интересно, когда будет страховая медицина и для скорой помощи. Потому что вызовов очень много, каждый человек хочет, чтобы помощь была оказана достойная ему. Качество обслуживания будет выше, более квалифицирована, будет уделяться больше времени и средств для здоровья человека.

Врачи-интерны уверены, что страховая медицина позволит и сократить количество пустых вызовов скорой помощи.

Страховая медицина: на какой вопрос хотят получить ответ Президента врачи-интерны

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