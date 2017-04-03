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Страницы в соцсетях и свой видеоканал. Первый в мире сом-блогер Сема живет в Гомеле

03.04.2017 - 08:24

Новости Беларуси. Из браконьерских сетей в сеть виртуальную. В Гомеле живет первый в мире сом-блогер. Два года назад малька рыбаки спасли из браконьерских снастей, с тех пор он живет в аквариуме. У четырехкилограммовой рыбы свои странички практически во всех социальных сетях и даже видеоканал.

Наиболее популярны у подписчиков ролики с кормлением Семы. За аппетитом домашнего сома пристально следят рыбаки: если Сема активен, то и его речные собратья тоже выйдут на охоту, а значит хороший улов гарантирован.

Дмитрий Уклейко, рыболов-аквариумист:
Я сам рыбак и общаюсь в рыболовных группах. Я часто выставлял видео о том, как мой сом кормится. А потом рыбаки стали задавать вопросы по предсказанию клева.

Странички Семы будут интересны не только рыбакам, но и всем любителям природы. Например, со дня на день планируется трансляция переезда сома в новую 600-литровую «квартиру». В природе сомы живут до 100 лет и достигают 300 килограммов веса. Дмитрий планирует вернуть рыбу в природу, когда Сема будет весить 10 килограммов. Содержать его дальше в домашнем аквариуме просто будет невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый в мире сом-блогер Сема живет в Гомеле

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