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Страшная авария на трассе Киев – Ковель: погибли 5 человек, среди которых беременная женщина

10.08.2017 - 09:51

Новости Украины. Смертельное ДТП произошло на трассе Киев – Ковель. В результате столкновения двух автомобилей близ села Ивановка погибли 5 человек. Среди них беременная женщина. Двух детей госпитализировали в реанимацию, третьего ребенка в травматологическое отделение районной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейские вынуждены были на несколько часов перекрыть движение транспортных средств, сейчас оно восстановлено. Проводить расследование будет прокуратура, так как среди участников аварии был действующий работник правоохранительных органов.

Страшная авария на трассе Киев – Ковель: погибли 5 человек, среди которых беременная женщина

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