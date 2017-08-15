новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Страшная авария под Калугой: 9 белорусов пострадали, один погиб

15.08.2017 - 19:58

Новости Беларуси. В ДТП под Калугой погиб 37-летний белорус, житель Калинковичей. Пострадали еще девять наших сограждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла этой ночью. Недалеко от райцентра Мало-Ярославец, по предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с другого автомобиля с пассажирским автобусом. Два транспортных средства зарегистрированы в Беларуси, всего же в них находились 37 наших граждан. По предварительной информации, почти все пострадавшие – из Гомельской области.

Страшная авария под Калугой: 9 белорусов пострадали, один погиб

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В ДТП под Калугой погиб 37-летний белорус
В ДТП под Калугой погиб 37-летний белорус
Жуткую аварию между маршруткой и легковушками в Костроме засняли очевидцы
Жуткую аварию между маршруткой и легковушками в Костроме засняли очевидцы
В России автобус врезался в грузовик: погибли 14 человек, в том числе 2 детей
В России автобус врезался в грузовик: погибли 14 человек, в том числе 2 детей
Количество жертв аварии автобуса в Забайкалье возросло до 14, около 20 – в реанимации
Количество жертв аварии автобуса в Забайкалье возросло до 14, около 20 – в реанимации
В России пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся: погибли 12 человек
В России пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся: погибли 12 человек
«Не заметил знак и врезался в бетонный блок»: 27-летний белорус погиб в результате ДТП в Псковской области
«Не заметил знак и врезался в бетонный блок»: 27-летний белорус погиб в результате ДТП в Псковской области
Страшная авария в Пермском крае России: погибли трое белорусов
Страшная авария в Пермском крае России: погибли трое белорусов
Белорусы, пострадавшие в ДТП в Пермском крае России, остаются в больнице
Белорусы, пострадавшие в ДТП в Пермском крае России, остаются в больнице
Все новости по теме Авария в России
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru