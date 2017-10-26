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Страшная авария под Минском: Ford столкнулся с автобусом, водитель легковушки погибла

26.10.2017 - 14:11

Новости Беларуси. Женщина-водитель погибла в ДТП с автобусом под Минском. Авария произошла ранним утром 26 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известно, что причиной стали погодные условия. На автомобиле были установлены зимние шины. Однако в какой-то момент водитель не справилась с управлением, машину занесло на встречную полосу. В результате столкновения женщина погибла на месте.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать погодные условия, выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию.

Страшная авария под Минском: Ford столкнулся с автобусом, водитель легковушки погибла
Ford столкнулся с автобусом, водитель легковушки погибла
Фото. Ford столкнулся с автобусом, водитель легковушки погибла
Ford столкнулся с автобусом, водитель легковушки погибла
Фото. Ford столкнулся с автобусом, водитель легковушки погибла

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