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Страшная авария во Владимирской области: 16 человек погибли во время столкновения автобуса с поездом

06.10.2017 - 11:45

Новости России. Крупное ДТП во Владимирской области России. Ночью в районе 3 часов на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский автобус с казахстанскими номерами и поезд сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибли по меньшей мере 16 человек. Пятеро пострадавших в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в реанимации. Среди них – двое детей. Все пассажиры автобуса – граждане Узбекистана.

Появились кадры столкновения пассажирского поезда и автобуса во Владимирской области

По предварительной версии, виновник аварии – водитель автобуса, гражданин Казахстана – выехал на переезд на запрещающий сигнал железнодорожного светофора. Сообщается, что в это время у транспортного средства произошла поломка. Часть пассажиров успела выпрыгнуть из автобуса. Люди пытались вытолкать его с путей, однако сделать этого им не удалось.

Страшная авария во Владимирской области: 16 человек погибли во время столкновения автобуса с поездом
Крупное ДТП во Владимирской области России: на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский автобус и поезд
Фото. Крупное ДТП во Владимирской области России: на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский автобус и поезд
Крупное ДТП во Владимирской области России: на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский автобус и поезд
Фото. Крупное ДТП во Владимирской области России: на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский автобус и поезд
Крупное ДТП во Владимирской области России: на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский автобус и поезд
Фото. Крупное ДТП во Владимирской области России: на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский автобус и поезд
Крупное ДТП во Владимирской области России: на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский автобус и поезд
Фото. Крупное ДТП во Владимирской области России: на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский автобус и поезд

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Источник фото: nn.ru
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