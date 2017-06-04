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Страшная давка на матче «Ювентус» – «Реал» в Турине: пострадали более тысячи болельщиков

04.06.2017 - 13:28

Новости Италии. В Турине во время просмотра финального матча Лиги чемпионов между итальянским «Ювентус» и мадридским «Реалом» в давке пострадали более тысячи фанатов. Многие госпитализированы. В критическом состоянии в больницах города находятся несколько человек, в том числе 4-летний ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площади Сан-Карло для болельщиков была организована фан-зона, где за игрой следили более 20 тысяч человек. Ближе к концу матча в толпе послышался хлопок. Люди в панике начали разбегаться в разные стороны. Полиция не сумела взять ситуацию под контроль. По одной из версий, произошедшего на площади взорвались несколько петард.

Страшная давка на матче «Ювентус» – «Реал» в Турине: пострадали более тысячи болельщиков

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