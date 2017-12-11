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Страшно до жути: 10 лучших ужастиков 2017 года

11.12.2017 - 11:36

Продолжаем подводить киноитоги уходящего года. Журнал Rolling Stone составил рейтинг лучших хорроров 2017-го.

«Сырое». Фото: imdb.com

На первом месте оказался едва ли не самый шокирующий фильм года «Сырое», на премьере которого на Каннском кинофестивале нескольким зрителям стало плохо. Картина рассказывает о студентке-вегетарианке ветеринарного колледжа, у которой после ритуала посвящения в учебное заведение просыпается голод к человеческой плоти. Картина получила в Каннах приз FIPRESCI и была высоко отмечена критиками и зрителями по всему миру.

«Прочь». Фото: imdb.com

Вторую строчку Rolling Stone отдал еще одному заметному фильму – «Прочь» Джордана Пила. Острая сатира про темнокожего фотографа, который знакомится с богатыми родителями своей белой девушки не только стала хитом проката, но и всерьез претендует на крупные кинонаграды.

«Гончие любви». Фото: imdb.com

В тройке также оказался фильм «Гончие любви» о паре преступников, которые охотятся на старшеклассниц.

«Сплит». Фото: imdb.com

В десятку лучших попали «Сплит», «Февраль», «Оно приходит ночью», «Смертоносная земля», «Дары смерти» и «Очень темные времена». На последней строчке рейтинга оказалась экзистенциальная притча Даррена Аронофски «мама!» с Дженнифер Лоуренс.

«мама!». Фото: imdb.com

Лучшие сериалы и худшие фильмы 2017 года.

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