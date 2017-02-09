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Стратегия развития спортивной науки: коллегия Министерства спорта и туризма Беларуси прошла 9 февраля

09.02.2017 - 19:49

Новости Беларуси. Стратегия развития спортивной науки. От нее во многом зависит результат выступления белорусских атлетов на самых престижных соревнованиях. Их успехи и промахи 9 февраля анализировали на коллегии Министерства спорта и туризма.

Неоправданные надежды на главные старты четырехлетия в Рио и подготовка к ближайшей зимней Олимпиаде. К слову, до ее начала в Южной Корее остался ровно год. Все национальные команды получат должное финансирование, заверяют в Министерстве. С учетом опыта будет уделено особое внимание сопутствующим успеху направлениям.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
У нас около 30 комплексных научных групп было создано для подготовки к Олимпиаде. Поэтому здесь речь идет о широком взаимодействии всего научно-медицинского потенциала. Не только Академии наук, но и кафедр по видам спорта, которые есть в регионах, институтах. У каждого есть отдельные наработки. И вот благодаря этой системе нам удалось весь этот потенциал сконцентрировать и направить вектор усилий в одну сторону. Поэтому система есть, нужно ее совершенствовать.

Система подготовки национальных команд и резерва в последнее время в Беларуси существенно изменилась. Основные силы и ответственность сейчас у республиканских центров олимпийской подготовки. Именно от них ждут отдачи, а от белорусских спортсменов – побед ради преданных болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь

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