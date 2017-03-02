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Стрессоустойчивость имеет очень большое значение при приёме на службу в милицию: замглавы МВД Беларуси

02.03.2017 - 23:23

Александр Кобрусев, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я записываю интервью, мне люди улыбаются. Вот у меня очень приятная работа. Я не думаю, что сильно много людей улыбаются сотруднику ГАИ или оперативнику, который задерживает преступника. То есть, в общем, негатива, отрицательных эмоций в течение всего рабочего дня у человека очень много. Это – определённый психотип, это – твёрдость или какая-то внешняя оболочка у людей? Какой психотип у людей, которые выбирают эту работу?  

Александр Кобрусев:
Сотрудник, который к нам приходит на службу, ещё он проходит специальное тестирование в психологической службе. И, конечно же, его стрессоустойчивость при приёме на службу играет очень большое значение. Хотя, конечно, сегодня и психологи говорят о том, что есть такое понятие, как наложение вот этого, как Вы сказали, отпечатка, негатива на его повседневную деятельность.

Но для этого мы осуществляем отбор, чтобы вот эта профессиональная деформация не сказывалась на качестве работы сотрудника.

Принимаются разные меры: мы можем переводить сотрудника из одной службы в другую, когда мы видим, что, действительно… Конечно, ежедневная работа с людьми  – она очень сложная. Вот для этого и существует специальный отбор на службу.

Полностью текст интервью и видео здесь

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