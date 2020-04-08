Стрим от Минздрава. На какие вопросы ответили медики
Новости Беларуси. Обсуждение борьбы с коронавирусом 8 апреля продолжили в онлайн-стриме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники – как раз те, кто накануне присутствовал при многочасовом разговоре с Президентом: министр здравоохранения и главврачи 1-й и 6-й больниц.
Караник: прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение условий самоизоляции
Прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Об этом заявил Владимир Караник в ходе разговора.
Что еще на повестке дня – расскажет Кристина Федорович.
Тему COVID-19 обсуждают все и на всех уровнях. И это важно: чем больше ответов на вопросы, тем меньше догадок, порой противоречащих правде.
Так, сегодня, 8 апреля, два анестезиолога и хирург, как пошутил Владимир Караник, в онлайн-стриме отвечали на как никогда актуальные вопросы. И самый первый: правда ли, что российских строителей БелАЭС госпитализировали с коронавирусом? Это бригада из Нижнего Тагила. Причем вот что интересно: они приехали из самоизолированной России. И что еще более интересно: в самом Тагиле зараженных нет.
Караник рассказал о группе российских строителей БелАЭС, у которых обнаружили коронавирус
Рискоориентированный подход, подчеркивает министр, в приоритете. И карантинный режим для прибывших на БелАЭС строителей – не исключение.
Тем не менее, для некоторых несознательных граждан слово «самоизоляция» словно пустой звук. Но на деле с последствиями.
По последним данным, 976 человек с коронавирусной инфекцией находятся на стационарном лечении. У большинства заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения 77 человек выздоровели.
Если человек хам по натуре, то ему сложно объяснить, что надо соблюдать элементарные меры безопасности. Мнение врача
За прошедшие сутки новых случаев смерти от COVID-19 в Беларуси не зарегистрировано. Всего их 13. Но здесь важно отметить: у пациентов многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.
Безусловно, для каждой семьи смерть близкого – это трагедия. И когда вопрос ставят: а эффективна ли система здравоохранения, хочешь – не хочешь, а обратишься к статистике.
Берем период с января по март 2019 года и аналогичный 2020-го. Умерших от пневмонии за январь – март 2019-го – 277, а в 2020 году – 254, что на 9 % меньше.
А теперь вспомним, что тот самый COVID-19 приводит к пневмонии и дыхательной недостаточности. Тогда возьмем болезни органов дыхания. В 2019 году 721 смерть, в этом – 577, что на 20 % меньше. Грипп: 5 человек в 2019-м, 2 – в 2020.
Выходит, что разводить панику – дело бессмысленное. Сезонный грипп, пневмония были и будут. А вот о мерах безопасности друг другу напоминать стоит.
Кристина Федорович, корреспондент:
Многие готовы часами рассуждать о выработке иммунитета к коронавирусу. При этом COVID-19 все также сохраняется на металле до 6 часов, а на пластике – до 2 суток. Поэтому прежде всего каждому из нас рассуждать нужно о выработке привычки – например, следить за чистотой рук. И тогда времени для излишних философствований в стерильности мыслей просто не останется.
Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?
Новости мира. Страны ЕС начинают смягчать карантин. Власти постепенно будут открывать магазины, детские сады, школы. Где-то обязательным останется ношение масок. А есть и примеры, где пока ослаблять меры не намерены. Речь о Франции и Италии. В Украине с «заточением» борются сами граждане. Но за это им выписывают штрафы.
Меж тем, правозащитные организации бьют тревогу: растет уровень домашнего насилия. Люди просто не выдерживают многодневного заточения. Да и экономический спад очевиден.
Выходит, есть у карантина и обратная сторона. Виктория Ходосок продолжит.
На карантине сыт не будешь. Это поняли пускай пока не все, но многие. Из полной изоляции особо бдительные потихоньку начинают выбираться и возвращаться к жизни. Почему? Все просто: сели – подсчитали, денег бюджетных все меньше и меньше, а народного недовольства все больше и больше.
Возьмем Данию: через неделю там уже начнут открывать детские сады и начальные школы. Всерьез задумались о переводе сотрудников в офисы.
В Австрии пока порывы сдерживают. Но на месте не сидят: через пару дней намерены запускать в работу небольшие магазины, специализированные торговые предприятия. Чуть позже к ним присоединятся торговые центры, парикмахерские. План обнародовал небезызвестный Курц.
В Испании ходят ввести базовый доход, чтобы помочь гражданам преодолеть последствия эпидемии
Чехия в этом деле тоже «подобрела». Хотя одной из первых в ЕС и ввела жесткие меры. Чехам разрешили играть в гольф и теннис на улице. Дожили!? Да? Теперь о таком надо спрашивать. Можно будет со следующей недели и выезжать за пределы страны, но обязательно по уважительной причине.
В Германии над смягчением режима работает правительство. Из заточения выходить хотят постепенно: сначала открывать магазины, рестораны и школы в конкретных регионах.
В Германии сокращает флот и закрывает один из лоукостеров крупный авиаперевозчик
С карантином решила покончить и «Бавария». Футбольный клуб вернулся к тренировкам в небольших группах – по 3-4 человека. Хоть так. Но правила по-прежнему серьезные: дистанция, отдельные раздевалки, душ – исключительно дома. А вообще, в Германии доиграть сезон хотят без зрителей. Но доиграть. Подсчитали: в момент каждой встречи на арене будет порядка 240 человек.
В печали – английская премьер-лига: если не доиграет сезон, понесет большие убытки – в пересчете более 3 миллиардов рублей.
Устал от карантина и Трамп. Помните его фразу о том, что содержать себя американцы на самоизоляции больше не могут? Уж слишком дорого. И так много денег потеряли. Из последнего – США рассматривают возможным приостановить выделение средств ВОЗ.
Громкое заявление Дональд Трамп подкрепил коротким объяснением: организация в свое время раскритиковала его приказ – запрет на въезд в США. Американского президента это, видимо, очень задело. Сегодня Соединенные Штаты – лидер по числу зараженных коронавирусом – почти 400 тысяч случаев.
Тем временем, в Италии эпидемия идет на спад. Но не время расслабляться. Здесь медики выступают за продление карантина до тех пор, пока не появится вакцина.
Из новостей про Францию – экономика страны вошла в рецессию. А власти ввели еще более строгие меры: жителям Парижа запрещено заниматься спортом на улице с 10 до 22 часов.
А вот в Украине с «заточением» борются сами украинцы. Борются и получают, конечно, штрафы. От пограничников: нарушителей самоизоляции на границе во Львовской области во время выезда в Польшу задержали вот таких виновников. Теперь их ждет штраф. В пересчете на наши – более 3 тысяч рублей. Трое из семи человек пробыли на самоизоляции всего один день.
А вот в Херсонской области из обсервации сбежали 15 человек. Они категорически отказались проходить обязательное наблюдение и самовольно покинули центр. Им также грозит штраф в приличную сумму. Но будем надеяться, в Украине к решительному шагу скоро придут.
Итак, постепенно к жизни возвращаются многие страны. Тактика Беларуси, как и Швеции (страны, которые не вводили карантин) становится примером. Попробовали карантин? Показалось не очень. Плохо одно, что это стало экспериментом над людьми. Сколько многие за это время потеряли?