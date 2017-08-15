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Строительство жилых домов, транспортных развязок и реставрация исторических объектов: как «УКС Могилева» облагораживает город

15.08.2017 - 13:11

Новости Беларуси. День строителя отметили 13 августа в Беларуси. Люди, кропотливый и тяжелый труд которых заставляет расти города, не отдыхают даже в свой профессиональный праздник. Среди них – работники «УКС Могилева», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие – основной заказчик строительства жилья, социальных объектов и транспортных артерий города.

Транспортная развязка с мостом через Днепр – большая гордость «УКС Могилева». Мост расширили почти в 2 раза, увеличили количество полос, укрепили опоры и сделали подземный переход. Огромный объем работ строители выполнили за полтора года вместо двух.

Андрей Москалев, директор предприятия «Управление капитальным строительством Могилева»:
Наши горожане уже привыкли к тому, что здесь больше нет пробок. Раньше здесь постоянно были проблемы. К хорошему быстро привыкаешь. Мы постараемся сделать в городе еще вот такие объекты, которые бы развязали движение.

«УКС Могилева» – лидер по стройке многоквартирных домов. За почти 45-летнюю историю на счету предприятия их уже несколько сотен, в том числе и первый в Беларуси энергоэффективный дом второго поколения. В 2017 году в городе собираются построить 150 тысяч квадратных метров жилья, из них более 85 тысяч – это объекты УКСа.

Новый благоустроенный район на окраине города уже начали заселять первые семьи. Со временем здесь появится школа, а уже в 2017 году будет сдан детский сад на 240 мест с бассейном.

Ольга Удалова, житель Могилева:
Район у нас молодой, экологически чистый. Вот видите, еще повсюду идут стройки, но самое главное, что у нас строят садик. Его сейчас уже утепляют.

Заслуги предприятия заметили и оценили не только горожане. В 2017 году на специализированном конкурсе для участников рынка недвижимости директор Андрей Москалев победил в номинации «Персона года. Девелопер».

Елена Потапович, заместитель директора портала о недвижимости:
За Андрея Москалева проголосовали не только профессионалы рынка недвижимости – поставили ему высокую оценку. Но проголосовали и пользователи: более 1300 интернет-пользователей поставили за него свои голоса.

Сегодня в «УКС Могилева» трудятся 150 специалистов различного профиля. В планах у предприятия – реконструкция и реставрация исторических объектов.

Андрей Москалев:
Город стал более ухоженным, более культурным, чистым. Это заметили и горожане, и гости Могилева.

Строительство жилых домов, транспортных развязок и реставрация исторических объектов: как «УКС Могилева» облагораживает город

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