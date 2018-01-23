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Стромский о ситуации с Бьорндаленом: «Даша очень переживает по этому поводу, но она, прежде всего, профессионал»

23.01.2018 - 17:41

Новости Беларуси. Недопуск спортсмена на Олимпиаду обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
Анатолий Анатольевич, как Вы думаете, понятно, что вся околоспортивная информация, которая есть вокруг Даши и её супруга, легендарного спортсмена вьётся. И вот он не едет на Олимпийские игры, хотя многие предполагают, что он даёт очень важные и деловые советы. Потому что имеет колоссальный опыт, и уже в шести, по-моему, Олимпийских играх он принимал участие. Возьмут ли его в команду с собой, как члена семьи?

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Анатолий Стромский, генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона:
Шансы ещё остаются, что он попадёт, так или иначе, на Олимпийские игры. Конечно, спортсмен уникальный. И, наверное, хотелось бы многим болельщикам увидеть его в качестве спортсмена именно. Это заключительная, наверняка, была бы его Олимпиада.

И я думаю, что он выступил бы очень достойно.

Егор Хрусталёв, ведущий:
Ну, а если так получится, что он не сможет приехать, как член семьи он сможет отправиться?

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Анатолий Стромский, генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона:
Я не готов сейчас сказать на этот вопрос, но надеюсь, что… Даша, конечно, очень сильно переживает по этому поводу. Но она, прежде всего, профессионал, и она будет бороться, в любом случае, за медали, несмотря ни на что.

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