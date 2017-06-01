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«Стройная, высокая, красивая, умная»: как корову Люси готовят к конкурсу красоты

01.06.2017 - 20:36

Новости Беларуси. Беларусь громко заявила о себе как о молочной державе в начале ХХІ века. Отрасль динамично развивается: в пору говорить о тенденциях и моде в отечественном молочном животноводстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не первый год в стране даже выбирают лучшую племенную корову молочной породы. Своеобразный конкурс красоты ежегодно проходит в рамках национальной выставки «БЕЛАГРО».

С претенденткой на корону он не первую неделю часами гуляет по саду, ведь на конкурс красоты нужно отработать идеальное дефиле. 

Андрей Бегунов, рабочий по уходу за животными:
Вожу на прогулку. Гуляю с ней вот так вот. Час до обеда, час после обеда.

До конкурса остались считанные дни. Люди не скрывают волнения. Люси же невозмутима.

Галина Ермакова, оператор машинного доения:
Люся, поедем с тобой на конкурс. Займем первое место и всем нос утрем.

Для близких и друзей тепло и нежно – Люся, по паспорту строго и официально в соответствии с голштинским происхождением – Готика. 

Галина Ермакова:
Достойная, потому что у нее фигура красивая. Молочная корова.

На самом деле даже среди своих соседок у Люси была серьезная конкуренция. В Брилево селекцией голштинской породы занимаются 17 лет. 
Елена Сафонова, зоотехник-селекционер:
42 килограмма. И радуешься, что такое животное и столько много молока от нее получаешь. И видишь результат.

Александр Добриян, СТВ:
Стройная, высокая, красивая, умная и покладистая  – такие эпитеты не часто услышишь в отношении животного. Но что касается Люси – это справедливо. А еще 42 литра молока в сутки с жирность в 4% и отменным вкусом.

Увидеть Люсю и еще 23 самых красивых буренки со всех уголков страны в одном месте можно будет уже совсем скоро. «БЕЛАГРО-2017» стартует 6 июня.

«Стройная, высокая, красивая, умная»: как корову Люси готовят к конкурсу красоты

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