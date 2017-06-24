Студента убило током на станции Минск-Сортировочный, а его товарищу обожгло 80 % тела

Новости Беларуси. 20-летний студент погиб на железной дороге. Его товарищ с 80 % процентами ожогов тела в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые люди пытались перелезть через цистерну в районе станции Минск-Сортировочный и их ударило током от контактной сети.

Что именно стало причиной такого стечения обстоятельств предстоит разобраться следствию.

Эта трагедия произошла ночью с 23 на 24 июня.

Скорая помощь не могла подъехать к месту происшествия. Спасатели более 500 метров несли выжившего парня на носилках через линии теплотрассы.