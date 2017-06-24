новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Студента убило током на станции Минск-Сортировочный, а его товарищу обожгло 80 % тела

24.06.2017 - 15:31

Новости Беларуси. 20-летний студент погиб на железной дороге. Его товарищ с 80 % процентами ожогов тела в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые люди пытались перелезть через цистерну в районе станции Минск-Сортировочный и их ударило током от контактной сети.

Что именно стало причиной такого стечения обстоятельств предстоит разобраться следствию.

Эта трагедия произошла ночью с 23 на 24 июня.

Скорая помощь не могла подъехать к месту происшествия. Спасатели более 500 метров несли выжившего парня на носилках через линии теплотрассы.

24-летний программист госпитализирован с термическим ожогом 4 степени.

Студента убило током на станции Минск-Сортировочный, а его товарищу обожгло 80 % тела

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: rebeccablikes
33-летняя модель из Франции погибла из-за взрыва баллона взбитых сливок
Мать ушла на работу и оставила окна открытыми: 4-летний ребенок едва не выпал из окна 9 этажа
Мать ушла на работу и оставила окна открытыми: 4-летний ребенок едва не выпал из окна 9 этажа
Фото носит иллюстративный характер
На 2-летнего мальчика в Молодечно упал телевизор: ребенок в больнице
Дети отправились в поход, чтобы отпраздновать день рождения: что известно о трагедии на Ладоге
Дети отправились в поход, чтобы отпраздновать день рождения: что известно о трагедии на Ладоге
Подростки отправились в пеший поход: подробности трагедии на Ладожском озере
Подростки отправились в пеший поход: подробности трагедии на Ладожском озере
На борту 140 пассажиров: в Карелии на мель сел теплоход
На борту 140 пассажиров: в Карелии на мель сел теплоход
Трагедия на Ладоге: дети купаться не планировали
Трагедия на Ладоге: дети купаться не планировали
В Карелии перевернулась лодка с подростками: есть погибшие
В Карелии перевернулась лодка с подростками: есть погибшие
Все новости по теме Несчастный случай
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru