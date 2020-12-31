СТВ – 20 лет! Что пожелали телеканалу его ведущие?
Новости Беларуси. Наш телеканал стремительно мчится к своему юбилею. СТВ совсем скоро исполнится 20 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За эти годы из городского СМИ мы стали республиканским каналом с многомиллионными просмотрами на YouTube.
Мы уже рассказывали вам, как все начиналось. А сейчас предлагаем посмотреть, кто же они, лица канала, и что остается за кадром во время прямых эфиров. Штрихи к образу Столичного телевидения – в рассказах коллег.
Илона Волынец, ведущая СТВ:
Я бы пожелала СТВ остаться на плаву в этом огромном информационном океане, который штормит сейчас особенным образом. И пусть кто-то скажет, что эра телевидения уже закончилась. Нет, она не закончилась. Я думаю, что у нас еще все самое интересное впереди.
Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания СТВ:
Те люди, которые приходят сюда, они ведь по-хорошему (да простят меня коллеги, но это тоже правда) своеобразные, по-хорошему сумасшедшие. Я желаю, чтобы мы сохранили эту жилку авантюризма, сумасшествия, желание работать в любое время суток.
Это то, с чего СТВ когда-то начиналось, когда мы не имели понятия, что такое 8-часовой рабочий день, что такое выходной. Когда еще не было мобильных телефонов, но еще были домашние. Когда тебе звонят в 3 часа ночи: «А давай обсудим твой завтрашний сюжет». И это никого не смущало.
Татьяна Савчик, ведущая СТВ:
Каналу я желаю, чтобы зрительская аудитория расширялась и, конечно, зрители в большинстве своем были благодарны за тот труд, который делает вся команда.
Виктория Ходосок, ведущая СТВ:
Нашему телеканалу СТВ я пожелаю становиться круче и только интереснее. За долгие годы работы мы очень сильно выросли и в техническом плане, и в плане журналистов, базы. Мы стали сильнее. Я хочу пожелать, чтобы в следующем году мы стали еще сильнее, чтобы наш коллектив еще более сплотился и мы стали самым крутым телеканалом в Беларуси.
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Кирилл Казаков: «СТВ имеет фамилию. Я хочу, чтобы наших журналистов цепляли, чтобы о них говорили»
СТВ дает шанс каждому. Еще вчера студенты, сегодня корреспонденты, а завтра ведущие. Это реальные истории.
Кирилл Казаков, исполняющий обязанности генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
СТВ – это телеканал, который рассказывает о новостях, которые происходят в стране. Это телеканал, который показывает сериалы. Это телеканал, который показывает фильмы. Понятное дело, что это такой большой супермаркет всякого разного контента, который хочется посмотреть и увидеть.
Опыт, умноженный на молодую кровь, открывает новые горизонты. И если журналист умеет удивляться сам, он обязательно найдет ключ к зрителю.
Кирилл Казаков:
Наверное, последнее, чем мы стали выделяться – это такая авторская журналистика. Нравится, не нравится, ценим, не ценим, любим, не любим, но она есть. Многие люди вдруг резко увидели, что журналистов можно называть по фамилиям, это не просто «вон та черненькая из новостей» или «вон тот беленький из спорта». СТВ имеет фамилию.
Сто процентов у нас в этом году будут новые ток-шоу. И очень хочется, чтобы эти ток-шоу были не пластмассовыми в плане того, что они прошли и забылись. Очень хочется, чтобы человек, который это ток-шоу ведет, был ядреным на зуб и после этого его действительно каким-то образом полоскали в сетях, в газетах, на радио. Я хочу, чтобы наших журналистов цепляли, чтобы о них говорили, не важно, хорошо или плохо. Как из каждого утюга.