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СТВ на выставке «СМИ в Беларуси» 4 мая представят ведущие программы «Утро. Студия хорошего настроения»

04.05.2017 - 09:50

Новости Беларуси. Современная журналистика и ее роль в жизни общества. Минск на несколько дней стал крупнейшей медиа-площадкой Европы. Выставка «СМИ в Беларуси» собрала представителей более сотни информационных ресурсов.

Свои проекты на выставке презентуют отечественные печатные издания, телеканалы, агентства, а также наши коллеги из 12 государств мира. Специальный гость нынешнего форума – Китай.

Кроме темы журналистики, на стендах в том числе найдет отражение тема Года науки в нашей стране, 500-летия белорусского книгопечатания, юбилейных дат городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В работе форума традиционно принимает участие и наш телеканал. Своих зрителей ведущие и журналисты СТВ встречают у специального стенда. Накануне здесь прошла презентация информационных программ и специальных проектов. 4 мая главными лицами нашего стенда станут ведущие программы «Утро. Студия хорошего настроения». Здесь же в три часа дня ждут поклонников спорта. Мои коллеги готовят немало сюрпризов для гостей форума.

СТВ на выставке «СМИ в Беларуси» 4 мая представят ведущие программы «Утро. Студия хорошего настроения»

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