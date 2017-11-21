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Суд ЕС оштрафовал Польшу за вырубку деревьев в Беловежской пуще

21.11.2017 - 17:07

Новости Польши. 100 тысяч евро в день – такой штраф назначил суд Европейского союза Польше за вырубку деревьев в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ликвидация массива оправдана лишь в одном случае: если есть угроза общественной безопасности.

Согласно планам польского правительства, вырубке подлежало более миллиона древних деревьев, поскольку они были заражены вредителем. Тревогу стали бить экологи. Они требовали дать лесу возможность справиться с ситуацией естественным способом и обратились за помощью в Еврокомиссию, которая подала иск.

Отметим, Беловежская пуща, через которую проходит граница между нашей страной и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Суд ЕС оштрафовал Польшу за вырубку деревьев в Беловежской пуще

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