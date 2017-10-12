Суд огласил приговор мужчине, жестоко убившему котенка

Новости Беларуси. Год исправительных работ, а четверть ежемесячной зарплаты – в доход государства. Суд первомайского района Минска вынес приговор мужчине, жестоко убившему котенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание проходило на территории одного из автобусных парков. Там работает подсудимый.

Инцидент, вылившийся в громкое дело, произошел летом. По свидетельствам очевидцев, мужчина несколько раз ударил животное о стену дома. Подоспевшие соседи вызвали милицию. В момент совершения преступления обвиняемый был пьян. А в ходе допроса признался, что питомец его раздражал. Именно это стало причиной случившегося.

Владислав Березко, обвиняемый:

Так получилось, я не хотел этого. Сейчас я тысячу раз раскаиваюсь, что так получилось. Не знаю, что произошло. Я переживаю. Кот каждый день снится. Раскаиваюсь, больше не повторится никогда.

Напомним, уголовная ответственность за жестокое обращение с животными в Беларуси появилась два года назад. До этого за подобные действия был предусмотрен штраф.