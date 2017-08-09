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Судан заинтересован в белорусских инновационных технологиях

09.08.2017 - 09:29

Новости Беларуси. Государство, большую часть которого занимают пустынные пески, прежде всего рассчитывает на опыт наших специалистов в сфере бурения артезианских скважин и очистки питьевой воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшее время белорусские ученые направятся в африканскую страну и разработают детальные проекты. Также белорусские исследования могут быть использованы для добычи и переработки полезных ископаемых.

Ежегодно Судан добывает около 5 миллионов тонн нефти, но это далеко не весь потенциал. Также совместные проекты появятся в сфере производства лекарств и сельского хозяйства. В частности, генетики сельскохозяйственных растений и животных.

О тесном сотрудничестве Беларуси и Судана в этих областях речь шла во время визита Президента Беларуси в африканское государство в январе 2017 года.

Судан заинтересован в белорусских инновационных технологиях

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