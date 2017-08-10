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Судно перехватили в 6 км от берега: подробности спасения белорусов, терпящих бедствие у берегов Крыма

10.08.2017 - 13:13

Новости Беларуси. Пограничники спасли пятерых белорусов, терпящих бедствие у берегов Крыма. Экипаж патрульного корабля получил с яхты сигнал бедствия и поспешил на выручку. Судно с путешественниками уносило ветром все дальше в море, однако в шести километрах от берега спасателям удалось его перехватить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусов подняли на борт корабля, а яхту взяли на буксир. Никто из туристов не пострадал. Уже 10 августа они продолжили свой водный путь по намеченному маршруту.

Судно перехватили в 6 км от берега: подробности спасения белорусов, терпящих бедствие у берегов Крыма

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Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по РК
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