Судно перехватили в 6 км от берега: подробности спасения белорусов, терпящих бедствие у берегов Крыма

Новости Беларуси. Пограничники спасли пятерых белорусов, терпящих бедствие у берегов Крыма. Экипаж патрульного корабля получил с яхты сигнал бедствия и поспешил на выручку. Судно с путешественниками уносило ветром все дальше в море, однако в шести километрах от берега спасателям удалось его перехватить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусов подняли на борт корабля, а яхту взяли на буксир. Никто из туристов не пострадал. Уже 10 августа они продолжили свой водный путь по намеченному маршруту.