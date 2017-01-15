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Судно с мигрантами затонуло в водах Средиземного моря: из 110 человек обнаружены только 12

15.01.2017 - 14:13

Судно с мигрантами затонуло в водах Средиземного моря. Спасателям, которые отправились на поиски, удалось обнаружить только четырех выживших и восемь тел погибших. Остальные пассажиры пока числятся пропавшими без вести. Всего на судне находилось около 110 человек.

Несмотря на сложные условия, их продолжают искать специалисты. В операции, помимо итальянских моряков, участвуют также французский военный корабль и два торговых судна. Предварительная версия крушения – плохая погода. Подробности выясняются. Ситуация может проясниться, когда спасенных доставят на берег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судно с мигрантами затонуло в водах Средиземного моря

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