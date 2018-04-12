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Супергерои, шпионы, подруги Оушена: назван топ-10 самых ожидаемых фильмов лета

12.04.2018 - 12:22

Названа десятка самых ожидаемых фильмов конца весны и лета 2018 года.

Список опубликовало издание USA Today. По версии кинокритиков, именно к этим картинам будет приковано наибольшее внимание зрителей.

В десятке три фильма Marvel – это «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2» и «Человек-муравей и оса».

В двух картинах  – «Мстителях» и «Дэдпуле» – основного антагониста сыграл актер Джош Бролин.

Его называют самым главным злодеем года – здесь подробнее.

Фото: imdb.com

Среди самых ожидаемых фильмов также продолжение шпионской франшизы с Томом Крузом «Миссия невыполнима: Последствия» и женская версия криминальной комедии Стивена Содерберга «Одиннадцать друзей Оушена» – «Восемь подруг Оушена».

Фото: Warner Bros. Pictures/ Village Roadshow Pictures/ Photo by Barry Wetcher

Самым ожидаемым мультфильмом лета называют анимационный фильм «Суперсемейка 2». Среди картин студии Walt Disney Pictures в топе также находится сольный фильм про героя легендарной фантастической серии фильмов – «Хан Соло. Звездные войны: Истории».

Фото: Pixar

В списке также располагается боевик «Мир юрского периода 2», мюзикл «Mamma Mia! 2» и фильм ужасов «Реинкарнация».

Фото: gettyimages.com

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