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«Супермашина» для очистки городских стоков представлена в Минске

19.04.2017 - 13:37

Новости Беларуси. Новейшую разработку белорусского автопрома, именуемую «супермашиной» для очистки городских стоков, 19 апреля представили в Минске. Еще до официальной презентации модели предприятию поступали заявки от зарубежных партнеров. Уже завтра выставочный образец белорусско-датского производства уедет в Санк-Петербург.

Новая разработка способна сэкономить силы и время коммунальных служб, ведь для очистки стоков используют вакуумный насос, который направляет в канализацию струю воды под очень высоким давлением – до 160 атмосфер. Для сравнения, в автомобильных шинах оно достигает лишь двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор Минского автомобильного завода:
Покупателю должны предоставить продукцию как бюджетного класса, так и премиум-класса. Поэтому у нас достаточно много разработок, мы произвели первые образцы и каналопромывочных машин. Такие машины не производятся в странах Евразийского экономического союза и в частности в России.

Что примечательно, первыми новинку увидели труженики коммунальной сферы белорусских регионов. Сегодня они приехали в столицу, чтобы присмотреть необходимую для работы в своем городе технику. Ассортимент широкий – от тракторов до машин, которым под силу и подмести, и помыть дорожное полотно.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Более половины продукции должны уходить на рынки в пределах Беларуси. Это первая задача. И при этом решаем две задачи. Во-первых, импортозамещение, чтобы не покупать, на тратить валюту внутри Беларуси. И с другой стороны – экспорт. Основное наше преимущество – то, что в совокупности «цена, надежность, качество, функциональные возможности» – это самое главное.

«Супермашина» для очистки городских стоков представлена в Минске

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