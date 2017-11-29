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Супруг подарил Николь Кидман особняк Марка Шагала

29.11.2017 - 17:14

Кантри-музыкант Кит Урбан купил особняк на Манхэттене, некогда принадлежавший Марку Шагалу. Дом музыкант подарил своей супруге актрисе Николь Кидман.

Фото: MODLIN GROUP

Эволюция стиля: как изменилась Николь Кидман.

Шестиэтажный особняк был построен в районе Верхний Ист-Сайд вблизи Центрального парка в 1898 году. Кроме Марка Шагала в разное время он принадлежал Майклу Джексону и футбольному тренеру Марку Лазри, у которого Урбан его и выкупил за 52 миллионов долларов. В доме семь спален, восемь ванных комнат и две гардеробные. К дому прилагается уютный сад и патио, а на открытой крыше есть прогулочная площадка.

Николь Кидман и Кит Урбан. Фото: THR

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Ранее Николь Кидман и Кит Урбан проживали в «столице кантри» Нэшвилле, штат Теннеси.  

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