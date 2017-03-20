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Сувенирная граната почти на час парализовала движение в пункте пропуска «Варшавский мост»

20.03.2017 - 10:14

Новости Беларуси. ЧП в пункте пропуска «Варшавский мост». Накануне здесь практически на час было парализовано движение из-за сувенирной гранаты. Подозрительный предмет обнаружили при досмотре автобуса сообщением «Швайбург – Москва». Пассажиры были эвакуированы. Движение через погранпереход приостановлено.

Прибывшая на место происшествия саперно-пиротехническая группа не выявила взрывоопасных элементов. Специалисты установили, что граната выполнена из пластмассы и является сувениром. Кому принадлежит такой багаж, устанавливается. По факту проводится проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сувенирная граната почти на час парализовала движение в пункте пропуска «Варшавский мост»

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