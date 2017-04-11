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«Сваё трэба ведаць і любіць» – Анатоль Ярмоленка пра «Залатую калекцыю беларускай песні»

11.04.2017 - 13:37

Новости Беларуси. «Золотая коллекция белорусской песни» отправляется в гастрольный тур по Беларуси. 18 мая звучание хитов и шлягеров в современной аранжировке оценят жители и гости Гомеля. Исполнят полюбившиеся композиции как мэтры эстрады, так и молодые артисты. В звездном списке – Анатолий Ярмоленко, Ядвига Поплавская, Тео, Алексей Хлестов, «Песняры», «Беларусы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, художественный руководитель ансамбля «Сябры»:
Сваё трэба ведаць, знаць і любіць. Мы можам захапляцца любой музыкай і адпачываць пад што заўгодна. А любіць мы павінны песні, якія напісаны нашымі кампазітарамі, таму што яны пяшчотныя, шчырыя, беларускія. Мне вельмі прыемна будзе бачыць усіх вас на гэтых канцэртах, якія будуць адбывацца ў вашым горадзе. Калі вы ўбачыце афішу «Беларуская музыкальная калецкыя», запрашаю вас, прыходзьце, будзе цікава.

Первый концерт большого проекта состоится 18 апреля в Солигорске. К слову, за неделю до самого музыкального шоу, организованного нашим телеканалом, билеты уже распроданы.

«Сваё трэба ведаць і любіць» – Анатоль Ярмоленка пра «Залатую калекцыю беларускай песні»

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