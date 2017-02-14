новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Светлана Савчук, художник-артист: Хочется выговориться, сказать свои идеи!

14.02.2017 - 14:23

Она рисует то быстро и резко, то плавно и мягко. С пламенной отдачей, сосредоточенным взглядом.

Штрихи, силуэты, символы. Пока изображение на бумаге – всего лишь набор чёрно-белых мазков и чем ближе к завершению, тем крепче она сжимает в руке кисть,  понимая, что картина получилась.

С первого взгляда зрители не могут разгадать задумку. Но стоит артисту перевернуть и соединить холсты воедино, как на наших глазах вырисовывается образ.

Светлана Савчук художник-самоучка, которой совсем не близка атмосфера уединения во время творчества.

Она находит вдохновение в зрителе.

Светлана стала удивлять рисованием двумя кистями одновременно, на четырёх и шести перевёрнутых и вращающихся холстах.

Позже – художница разгадала и секретный состав картин из блёсток. Несколько минут колдовства над чёрным фоном и в конце – одним движением можно проявить изображение.

Но с каждым разом душа просила всё нового...

Светлана Савчук
Фото.
Фото.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Новогрудке руины древних строений будет охранять бронзовый воин: автор композиции скульптор Геннадий Буралкин
В Новогрудке руины древних строений будет охранять бронзовый воин: автор композиции скульптор Геннадий Буралкин
Вино, шоколад и кофе вместо красок: могилевский художник создает уникальные картины
Вино, шоколад и кофе вместо красок: могилевский художник создает уникальные картины
В Париже к 150-летию со дня рождения Леона Бакста открылись две выставки
В Париже к 150-летию со дня рождения Леона Бакста открылись две выставки
У Марка Шагала в училище была тройка по рисованию
У Марка Шагала в училище была тройка по рисованию
Член творческого Союза художников России Людмила Рыбакова в программе «Большой завтрак»
Член творческого Союза художников России Людмила Рыбакова в программе «Большой завтрак»
Анастасия Соколовская
Художник-иллюстратор Анастасия Соколовская и её сказочный мир иллюстраций
Знаменитую комнату Шагала воссоздали в Испании: стол, комод и даже пейзаж
Где шагал Марк Шагал: что сейчас напоминает в Витебске о художнике и как выглядит дом, в котором он жил
Где шагал Марк Шагал: что сейчас напоминает в Витебске о художнике и как выглядит дом, в котором он жил
Все новости по теме Художник
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru