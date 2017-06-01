Светлана Стаценко: о детях, детском творчестве и взаимоотношении взрослых и детей

Светлана Стаценко, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства имени В. Мулявина - о детях, детском творчестве и взаимоотношении взрослых и детей.
Светлана Стаценко, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства имени В. Мулявина - о детях, детском творчестве и взаимоотношении взрослых и детей.
|Музыканты из Лиссабона в программе«Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ
|Эксперимент «Картины мира»: 85-летняя бабушка из Гомеля, творчеством которой заинтересовался MTV, записала дуэт с известным блюзменом
|Блюз с помощью лампочки: уникальный музыкальный дуэт 85-летней пенсионерки и белорусского блюзмена
|Фестиваль электронной музыки и медиаискусств Unsound Dislocation x Mental Force прошёл в Минске
|Впервые в Минске состоялся международный белорусско-российский проект «Крылья мечты»
|Концерт «Музыка белорусских композиторов в сердцах наших детей» прошёл в Белгосфилармонии
|Представители Заслуженного коллектива Республики Беларусь «Музыкальной капеллы «Сонорус» на СТВ
|«Пасхальный фестиваль» пройдёт в Академии музыки 18–21 апреля