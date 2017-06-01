новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Светлана Стаценко: о детях, детском творчестве и взаимоотношении взрослых и детей

01.06.2017 - 12:01

Светлана Стаценко, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства имени В. Мулявина - о детях, детском творчестве и взаимоотношении взрослых и детей.

Светлана Стаценко

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Музыканты из Лиссабона в программе«Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ
Эксперимент «Картины мира»: 85-летняя бабушка из Гомеля, творчеством которой заинтересовалось MTV, записала дуэт с известным блюзменом
Эксперимент «Картины мира»: 85-летняя бабушка из Гомеля, творчеством которой заинтересовался MTV, записала дуэт с известным блюзменом
Блюз с помощью лампочки: уникальный музыкальный дуэт 85-летней пенсионерки и белорусского блюзмена
Блюз с помощью лампочки: уникальный музыкальный дуэт 85-летней пенсионерки и белорусского блюзмена
Фестиваль электронной музыки и медиаискусств Unsound Dislocation x Mental Force прошёл в Минске
Впервые в Минске состоялся международный белорусско-российский проект «Крылья мечты»
Впервые в Минске состоялся международный белорусско-российский проект «Крылья мечты»
Концерт «Музыка белорусских композиторов в сердцах наших детей» прошёл в Белгосфилармонии
Александр Хумала
Представители Заслуженного коллектива Республики Беларусь «Музыкальной капеллы «Сонорус» на СТВ
Екатерина Дулова
«Пасхальный фестиваль» пройдёт в Академии музыки 18–21 апреля
Все новости по теме Музыкальное искусство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru