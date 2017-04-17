новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Светлая седмица началась у православных, Октава – у католиков

17.04.2017 - 10:32

Новости Беларуси. У православных началась Светлая седмица. Католики празднуют Октаву. В эти дни в храмах проходят торжественные богослужения и не смолкает звон колоколов, а в быту – это время для совершения добрых дел. Поэтому пасхальную неделю еще называют неделей великодушных поступков.

В понедельник Светлой седмицы принято ходить в гости, а на протяжении всех последующих дней творить добро: помогать близким и нуждающимся. Завершится первая пасхальная неделя Красной горкой – праздником, который считается самым популярным для заключения браков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлая седмица началась у православных, Октава – у католиков

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Неделя великодушных поступков началась у христиан
Неделя великодушных поступков началась у христиан
«Я католик, супруга у меня православная»: как белорусы отмечают Пасху
«Я католик, супруга у меня православная»: как белорусы отмечают Пасху
Александр Лукашенко: этот год будет переломным
Александр Лукашенко: этот год будет переломным
Сколько дней длится Пасха?
Сколько дней длится Пасха?
Президент в праздник Пасхи зажег свечу в храме Преображения Господня в Барани
Президент в праздник Пасхи зажег свечу в храме Преображения Господня в Барани
Христос воскрес: христиане празднуют светлый праздник Пасхи
Христос воскрес: христиане празднуют светлый праздник Пасхи
Тадеуш Кондрусевич: Пусть благодать и мир воскресшего Господа преисполнит ваши души и сердца, а через вас – всю нашу Беларусь
Тадеуш Кондрусевич: Пусть благодать и мир воскресшего Господа преисполнит ваши души и сердца, а через вас – всю нашу Беларусь
К нам приходит радость, весна, счастье: Беларусь готовится к Пасхе
К нам приходит радость, весна, счастье: Беларусь готовится к Пасхе
Все новости по теме Пасха
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru