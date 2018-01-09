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Священник: Кофе, интернет, соцсети… Если человек откажется от этого на время – это будет действительно настоящий пост

09.01.2018 - 09:51

В программе «Большой город» рассказываем, как стоит относиться к Рождественскому посту современным жителям. Пост – это возможность очистить тело и душу. На духовную составляющую жизни в эти дни – особый акцент.

Виктор Якушев, протоиерей, клирик прихода храма Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»:
Пост – это воздержание. Например, человек может спокойно обходиться без мяса. Но есть привязанность к чему-то: кофе, интернет, соцсети. Вот если человек видит, к чему есть у него привязанность, к чему есть страсть, и он от этого откажется на время поста – вот это будет действительно настоящий пост.

Господь сказал, что «Стою у двери вашей. Стучу. Откройте, и я буду с вами».

Господь не насилует свободную волю человека. Он ждет от человека свободного выбора. Что человек сам раскроет свою душу и впустит туда Бога.

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