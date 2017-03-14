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Свято-Елисаветинский женский монастырь - единственный действующий монастырь Минска

14.03.2017 - 12:50

Величественные купола храмов устремились к небу, а умиротворение наполнило не только пространство, но и души прихожан. Свято-Елисаветинский женский монастырь – единственный действующий на территории Минска. Своей красотой и чудотворными святынями этот комплекс славится далеко за пределами столицы. Сложно представить, что ещё 20 лет назад здесь был пустырь.

Свою историю Свято-Елисаветинский монастырь ведёт с 1994 года. Сёстры Петропавловского собора попросили благословления посещать душевно больных, клиника которых находится по соседству с монастырём и сейчас.

Отец Николай Гурьянов дал благословление сестрам на строительство монастыря. Непрестанные молитвы Николаю Чудотворцу и вера в свои силы помогли возвести весь комплекс за 20 лет. Архитекторы называют такую скорость строительства феноменом. Храмы выполнены в русском стиле 15-16-го веков.

Первый храм монастыря назван в честь святителя Николая Чудотворца. День всех служащих Богу здесь начинается с молитвы покровителю храма.

Есть здесь и икона с частичками мощей Евфросиньи Полоцкой. Белорусскую просветительницу называют основательницей женского монашества на восточных землях. Эта старинная икона помогает не только прихожанам, но и монастырю нести благородную миссию.

Главный храм монастыря – Елисаветинский. Большинство святынь в нём с частичками мощей святых. Есть здесь и уникальная икона святой блаженной Матроны Московской. Покровительница монастыря, храма и сестричества – преподобная мученица княгиня Елисавета. Она родилась 152 года назад в Германии. Несмотря на знатное происхождение, княгиня воспитывалась в труде. В возрасте 20-ти лет Елисавета вышла замуж за русского князя Сергия Романова и приняла православие.

Княгиня тратила массу времени на дела милосердия. Но горе не обошло её стороной.

В 1905 году на князя Сергия было совершено покушение. Елисавета похоронила супруга, но благодаря своей чистой вере и благородству сумела простить обидчика.

Елисавета чувствовала себя убитой вместе с супругом. Она отказалась от светской жизни и учредила Марфо-Маринскую обитель милосердия.

За благие дела и любовь к людям её называли белым Ангелом Москвы. Однако пришёл 1918 год, а с ним тюрьма и ссылка. Княгиня Елисавета была сброшена в шестиметровую Угольную шахту.

В Елисаветинском монастыре служит более 100 монахинь, около 300 сестер милосердия, функционирует 40 мастерских. Есть здесь и выдающиеся личности, к примеру, сын известного белорусского драматурга Алексея Дударева. Максим трудится в мозаичной мастерской.

Удивительное место, чистое и величественное. Его стоит посетить лишь раз, чтобы навсегда запомнить и сохранить желание вернуться вновь.

Фото.
Фото.

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