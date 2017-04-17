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«Связь с девушками наладили через соцсеть в Интернете»: подробности задержания гражданки Таджикистана, которая вербовала проституток

17.04.2017 - 13:41

Новости Беларуси. Канал вывоза девушек за границу для занятия проституцией перекрыли гомельские оперативники. Во время спецоперации задержана 20-летняя гражданка Таджикистана. Она прибыла в областной центр, чтобы доставить двух гомельчанок 25 и 30 лет в Санкт-Петербург.

Задержание проходило на железнодорожном вокзале. Во время обыска у подозреваемой обнаружены проездные документы и паспорта завербованных женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.


Катерина Родионова, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
В ходе предварительного расследования установлено, что связь с девушками наладили через соцсеть в интернете. Потенциальный работодатель не скрывал, что им предстоит заниматься проституцией. В личной переписке обсуждались условия работы, проживание и заработок девушек.

Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

«Связь с девушками наладили через соцсеть в Интернете»: подробности задержания гражданки Таджикистана, которая вербовала проституток

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