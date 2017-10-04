новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Свыше 8 млн тонн зерна заготовили в Беларуси в 2017 году

04.10.2017 - 17:03

Новости Беларуси. Урожай-2017 оказался в Беларуси на порядок выше, чем в 2016 году. В стране полностью завершили уборку зернобобовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остались необмолоченными последние гектары проса и гречихи.

Несмотря на погодные условия, увеличение каравая на 10% удалось достичь благодаря грамотному подходу агрономов. В целом урожайность на каждом гектаре поля повысилась на 2 центнера. Всего же зерна заготовлено свыше 8 миллионов тонн.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Это позволит обеспечить полностью заготовку продовольственных запасов Республики Беларусь, засыпать семенной фонд, обеспечить общественное животноводство необходимым количеством зерна. И еще останется примерно миллион тонн зерна у нас в запасе – для того, чтобы мы могли приготовить с него крупу, муку и продать продукцию высокой добавленной стоимости.

Сейчас в стране завершается уборка картофеля, кукурузы и сахарной свеклы. Эти работы планируется полностью завершить до 1 ноября.

Свыше 8 млн тонн зерна заготовили в Беларуси в 2017 году

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Дожинки-2017: в Витебской области отмечают главный праздник хлеборобов
Дожинки-2017: в Витебской области отмечают главный праздник хлеборобов
Александр Лукашенко поручил активизировать усилия на осенне-полевых работах при посещении Клецкого района
Александр Лукашенко поручил активизировать усилия на осенне-полевых работах при посещении Клецкого района
Президент ознакомится с ходом осенних полевых работ в рамках рабочей поездки по Минской области 29 сентября
Президент ознакомится с ходом осенних полевых работ в рамках рабочей поездки по Минской области 29 сентября
В Беларуси убрали половину площадей картофеля
В Беларуси убрали половину площадей картофеля
Початок созрел: в Беларуси начали убирать кукурузу на зерно
Початок созрел: в Беларуси начали убирать кукурузу на зерно
«Работать нашим труженикам села, по сравнению с голландскими, на порядок сложнее» – Дмитрий Лужинский
С песнями, танцами и наградами: в Несвижском районе отметили Дожинки
С песнями, танцами и наградами: в Несвижском районе отметили Дожинки
Александр Лукашенко: «Мы должны были наконец-то навести порядок по предотвращению всякой халатности во время уборочной»
Александр Лукашенко: «Мы должны были наконец-то навести порядок по предотвращению всякой халатности во время уборочной»
Все новости по теме Уборочная кампания
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru