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Сыграть в бильярд и сходить на массаж: центр досуга пенсионеров открылся в агрогородке Вертелишки Гродненской области

01.10.2017 - 15:13

Новости Беларуси. Компьютерный зал, бильярд и массажный кабинет. Центр досуга пенсионеров открылся в агрогородке Вертелишки Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой подарок ко Дню пожилых людей преподнесло местное хозяйство тем, кто не один год работал в СПК. Таких здесь порядка 800 человек. Теперь им длинными зимними вечерами скучать не придется.

Иосиф Ткач, житель агрогородка Вертелишки:
Люди должны общаться где-то, когда на пенсию уходят. Зима придет – куда? Летом за грибами можно сходить, за ягодами. А придет зима – можно и в шашки поиграть, и в бильярд.

Здание бывшей поликлиники отреставрировали своими силами. Организовали отдых – для людей элегантного возраста, а для молодых – новые рабочие места.

Сыграть в бильярд и сходить на массаж: центр досуга пенсионеров открылся в агрогородке Вертелишки Гродненской области

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