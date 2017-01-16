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Александра Бортич: та самая белорусская Рогнеда

16.01.2017 - 22:29

Княжна Рогнеда – одна из самых известных и драматических фигур белорусской истории, вокруг которой и спустя тысячу лет не утихают споры и слухи. Историки не могут сойтись во мнении: сама ли 16-летняя девушка решилась отказать киевскому князю оскорбительной фразой «Не хочу рабынича разути», или она сделала это по приказанию своего отца, полоцкого князя Рогволода?

Нет сомнений только в том, что произошло дальше. Разгневанный Владимир, который вместо поддержки Полоцка в борьбе с братом Ярополком получил прилюдное оскорбление, с помощью варяг захватил город и убил княжескую семью – всех, кроме Рогенды. Она стала женой князя (далеко не первой: к тому времени у Владимира уже был гарем) и получила имя Горислава.

Впрочем, княжеской гордости полочанка не потеряла. Через 12 лет Владимир собрался жениться на византийской царевне Анне. Христианские традиции запрещают многоженство, поэтому всех «бывших» жен и наложниц нужно было «пристроить» – для этого их «передали» свите князя. Только Горислава отказалась со словами «ты отца моего убил и землю его захватил для меня, а теперь не любишь меня» и осталась соломенной вдовой.

И решилась ночью убить мужа. Но попытка провалилась (никто не может сказать точно почему: дрогнула ли рука, или мужчина неожиданно проснулся). По законам того времени Владимир мог сразу же убить жену. Но вмешался их первенец, Изяслав, напомнив отцу, что тот в комнате «не один». Поэтому смерть заменили ссылкой.

Дальнейшая судьба княжны теряется. Некоторые историки говорят, что она стала монахиней и приняла имя Анастасия. Другие – что умерла одна, в безвестности и глуши.

Своеобразную версию этой истории показали в фильме «Викинг». Гордую полочанку сыграла москвичка белорусского происхождения, 22-летняя Александра Бортич. Девушка родилась в Светлогорске (Гомельская область) 24 сентября 1994 года. После развода мама актрисы, Оксана, переехала вместе с дочерью в Гродно, к бабушке. А затем уехала в Москву, оставив Сашу в Беларуси.

Когда девочке исполнилось 10 лет, Оксана вышла замуж во второй раз и перевезла ее к себе. Активный и жизнерадостный ребенок, Саша легко запоминала стихотворения и интересовалась музыкой, поэтому ее отправили в музыкальную школу, где она освоила саксофон.

А вот отношения с одноклассниками складывались не так радужно: в одном из интервью Бортич признается, что в школе над ней издевались из-за того, что она читала книги и слушала нетипичную музыку. Девушка отметила, что до 16-17 лет вообще не признавала ничего, кроме хард-рока и хеви-металла. А еще эта хрупкая блондинка дружила с байкерами, которые научили ее водить мотоцикл.

И именно с другом Саша в 10 классе пришла в театральную студию. Новое занятие увлекло ее, и после школы девушка решила поступить в театральный вуз, но не смогла пройти конкурс. Позже Бортич отметила, что «не сожалеет, но и не гордится» этим фактом: образование важно, но оно может «все испортить».

Но без профильного образования стать актрисой непросто (хотя с ним – тоже). Поэтому Саша девушка забрала документы из пединститута, в котором проучилась два месяца и устроилась… официанткой. Эта работа позволяла зарабатывать себе на жизнь и при этом ходить на кастинги. Очень много кастингов: заметили ее только через год, на пробах к сериалу «Деффчонки». На роль так и не позвали, но режиссер Нигина Сайфуллаева отметила девушку и позже предложила её место в драме «Как меня зовут».

Ради съемок Саша отказалась от второй попытки поступить в театральный и уехала в Крым чтобы готовиться к съемкам. И не прогадала: в 2014 фильм получил Специальный диплом жюри на «Кинотавре», а саму девушку запомнили. Правда, никуда не позвали, поэтому на некоторое время пришлось вернуться к работе официанткой. Дело сдвинулось после утверждения на роль в сериале «Выстрел» для Первого канала.

Затем были «Духless 2», «Неуловимые», «Про Любовь», сериалы «Шакал», «Полицейский с Рублёвки», «Выйти замуж за Пушкина» и, наконец, «Викинг». В одном из интервью Бортич призналась, что немного боится появиться в метро после того, как выйдут сериалы с ее участием, боится повышенного внимания.


Комментарий под фото (с Романом Мадяновым): «Пупсик драгоценный».

А чего еще боится эта яркая и эмоциональная девушка? Чем увлекается и на что обращает внимание? Чтобы ответить на эти вопросы мы публикуем самые интересные фото из ее Instagram-аккаунта.

Источник фото: Instagram и сайт фильма «Викинг».

Александра Бортич
Комментарий под фото: «я просто устаю на работе».
Фото. Комментарий под фото: «я просто устаю на работе».
Комментарий под фото: «хорошего дня».
Фото. Комментарий под фото: «хорошего дня».
Комментарий под фото: «хорошего дня».
Фото. Комментарий под фото: «хорошего дня».
Комментарий под фото: «угадайте кто».
Фото. Комментарий под фото: «угадайте кто».
Комментарий под фото: «были времена».
Фото. Комментарий под фото: «были времена».
Комментарий под фото: «Кто не знал - кот у нас тоже крутой».
Фото. Комментарий под фото: «Кто не знал - кот у нас тоже крутой».
Французский бульдог, «второй любимый мужчина».
Фото. Французский бульдог, «второй любимый мужчина».
Французский бульдог, «второй любимый мужчина».
Фото. Французский бульдог, «второй любимый мужчина».
Французский бульдог, «второй любимый мужчина».
Фото. Французский бульдог, «второй любимый мужчина».
Фото со съемок фильма «Как меня зовут».
Фото. Фото со съемок фильма «Как меня зовут».

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