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«Тема, которую подняла белорусская делегация, действительно имеет мировой резонанс»: третий день ПА ОБСЕ в Минске

07.07.2017 - 16:33

Новости Беларуси. Парламентарии ОБСЕ поддержали резолюцию Беларуси по психоактивным веществам. Участники летней сессии организации 7 июля продолжили работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициатива, выдвинутая нашей страной, обращает внимание на необходимость решать проблему совместными усилиями.

За последние два-три года количество людей, которые принимают наркотики, увеличилось вдвое. И это подтверждают эксперты ООН и ОБСЕ. Выявить такие вещества сложно. Они быстро появляются, а пока устанавливаются, появляются новые. Резолюция Беларуси была поддержана  большинством голосов комитета.

Андрей Рыбак, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
При обсуждении нашего дополнительного пункта возникла дискуссия. Есть разные мнения, и это нормально. Наша резолюция не такая нейтральная, чтобы сказали – и все забыли. Да, этот вопрос волнует. Та тема, которую подняла белорусская делегация, действительно имеет мировой резонанс, она еще раз показывает, что мы не просто центр Европы, который решает межстрановые конкретные проблемы, мы в тренде всех мировых вопросов, мы являемся общепризнанной миротворческой площадкой.

«Тема, которую подняла белорусская делегация, действительно имеет мировой резонанс»: третий день ПА ОБСЕ в Минске

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