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Тадеуш Кондрусевич: «Сёння чалавек часта жыве так, быццам Бога зусім няма»

29.09.2017 - 15:01

Новости Беларуси. В Минске 29 сентября продолжают диалог о настоящем и будущем Европы. За столом переговоров десятки высших католических иерархов из 39 государств Старого Света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столь представительный религиозный форум Минск принимает впервые. Главные темы диалога представителей духовенства – мир, духовность, молодежь и ее роль в современном обществе.

Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевской архиепархии:
Сёння чалавек вельмі часта жыве так, как быццам Бога зусім няма. Бог дзесьці знаходзіцца на перыферыі. Сёння іншыя кажуць, што я веру ў Бога, але гэтым Богам з'яўляюся я, веру ў самаго сябе, у свае сілы, асабліва ў развіцце навукі, культуры, тэхналогій і гэтак далей. Аднак бачым, што гэта не вырашае тых праблемаў, з якімі мы сутыкаемся. І мы павінны разам адказваць на гэтыя праблемы.

Одна из причин визита столь высокого представительства католического мира – конфессиональное благополучие в Беларуси. Католические иерархи накануне посетили и Минский Свято-Духов собор, где их принял предстоятель Белорусской православной церкви.

Тадеуш Кондрусевич: «Сёння чалавек часта жыве так, быццам Бога зусім няма»

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