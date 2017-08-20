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«Такие мероприятия объединяют»: праздник украинской культуры прошел в Минске

20.08.2017 - 18:01

Новости Беларуси. Праздник украинской культуры проходит в Верхнем городе. Исполнить всеми любимые народные песни приехали лично украинские артисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые на арт-площадке выступили музыканты Полтавской областной филармонии. Зрители с первых аккордов подхватывали песни, которые многим знакомы с детства. Кулинары в это время угощали национальными блюдами, знатоки участвовали в тематической викторине о культуре Украины.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Любые мероприятия любого плана – всегда объединяют. Поэтому здесь мы узнаем чуть ближе Украину. Культурную Украину, кулинарную Украину, сувенирную Украину. Это очень приятно. И я думаю, что эти обмены визитами станут ближе – как народы, так и страны.  

Ольга Пчицкая, руководитель вокального ансамбля «Смеричка»:
Сама я по национальности украинка, но в Беларуси живу уже практически 30 лет. Сегодня мы привезли концертную программу с нашим ансамблем «Смеричка» из города Лида Гродненской области. Мы привезли две песни: «Гай зелененкі» «Цвітэ терен».

Праздники национальных культур стали уже традиционными для Минска. С каждым годом стран-участников все больше. И если в 2016 году свою культуру белорусам представили 13 стран, то этим летом их уже 22.

«Такие мероприятия объединяют»: праздник украинской культуры прошел в Минске
Праздник украинской культуры прошел в Минске
Фото. Праздник украинской культуры прошел в Минске
Праздник украинской культуры прошел в Минске
Фото. Праздник украинской культуры прошел в Минске
Праздник украинской культуры прошел в Минске
Фото. Праздник украинской культуры прошел в Минске

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