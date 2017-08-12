новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Такие уже аппетитные лежат: как прошла ярмарка «Мінскі дранік» возле Дворца спорта

12.08.2017 - 22:36

Новости Беларуси. 12 августа у Дворца спорта выбирали необычный драник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное белорусское блюдо в виде колбасы, с творогом и завернутое в тесто –

и это лишь несколько оригинальных рецептов, которые записали наши корреспонденты на празднике. Мнения жюри и посетителей разделились, хотя гастрономический шок (в приятном смысле) получили все. Самые подкованные в истории происхождения белорусских оладий смогли отведать некоторые блюда бесплатно.

Тамара Сахарук, посетитель ярмарки:
Американцы даже очень любят, когда наши люди начинают жарить драники. Но говорят: «Ой-ой, очень калорийно». Как будто их гамбургеры не калорийные, слушайте! Так там одна химия, а у нас все натуральное.

Вот эти колбаски-наливаки, ну не влезает… такие уже аппетитные лежат!

Организаторы таких дегустаций уверены: это лучший способ продвижения белорусской кухни. К тому же в ратном деле им помогают почти 70 кафе и ресторанов. Кстати, порадовать хрустящими и ароматными драниками минчан и гостей столицы обещают и 13 августа.

Такие уже аппетитные лежат: как прошла ярмарка «Мінскі дранік» возле Дворца спорта
Такие уже аппетитные лежат: как прошла ярмарка «Мінскі дранік» возле Дворца спорта
Фото. Такие уже аппетитные лежат: как прошла ярмарка «Мінскі дранік» возле Дворца спорта
Такие уже аппетитные лежат: как прошла ярмарка «Мінскі дранік» возле Дворца спорта
Фото. Такие уже аппетитные лежат: как прошла ярмарка «Мінскі дранік» возле Дворца спорта
Такие уже аппетитные лежат: как прошла ярмарка «Мінскі дранік» возле Дворца спорта
Фото. Такие уже аппетитные лежат: как прошла ярмарка «Мінскі дранік» возле Дворца спорта
Такие уже аппетитные лежат: как прошла ярмарка «Мінскі дранік» возле Дворца спорта
Фото. Такие уже аппетитные лежат: как прошла ярмарка «Мінскі дранік» возле Дворца спорта
Такие уже аппетитные лежат: как прошла ярмарка «Мінскі дранік» возле Дворца спорта
Фото. Такие уже аппетитные лежат: как прошла ярмарка «Мінскі дранік» возле Дворца спорта

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Еда с соусами из коры дуба и цветков липы: белорусские блюда приготовили на гастрофэсте во Франции
Еда с соусами из коры дуба и цветков липы: белорусские блюда приготовили на гастрофэсте во Франции
«Кантузы розныя, аркасы і блямасы», або Шляхецкі банкет сваімі рукамі
«Кантузы розныя, аркасы і блямасы», або Шляхецкі банкет сваімі рукамі
«Абы наесціся багата», альбо Чым ласаваліся беларусы даўней
«Абы наесціся багата», альбо Чым ласаваліся беларусы даўней
Пять утвержденных блюд по единым ценам: в Минске стартовала Неделя белорусской кухни
Пять утвержденных блюд по единым ценам: в Минске стартовала Неделя белорусской кухни
Немецкий повар снял селфи-репортаж про белорусские драники
Кооператоры Минской области в своих кафе блюда национальной кухни предлагают по сниженной цене
В кафе Минской области снижены цены на блюда национальной кухни
Зоя и Алесь Пришивалко
Ржаной хлеб, пряники, яблочный сыр: народные пекари Зоя и Алесь Пришивалко
Александр Чикилевский
Существует ли белорусский фаст-фуд и может ли он быть полезным?
Все новости по теме Национальная белорусская кухня
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru