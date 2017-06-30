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Такого Москва не видела лет 60: тропические ливни и ночь средь бела дня

30.06.2017 - 17:43

Новости России. Грозовой апокалипсис, тропические ливни и ночь средь бела дня. Так очевидцы описывают то, что происходит в эти минуты в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российскую столицу накрыл сильнейший шторм. Ветер ломает деревья и срывает крыши со зданий. Пострадали несколько человек. Ливни уже затопили низинные районы улиц, а ведь все только начинается. В некоторых районах Москвы прошли снег и град.

В аэропортах российской столицы задержаны более 50 рейсов. Подтоплена взлетно-посадочная полоса в Шереметьево. Два самолета при подлете к Москве повредили молнии. Пассажиры и экипаж не пострадали. Подобных явлений столица России не видела последние лет 60. Население призывают быть осторожнее.

Совсем недавно, в конце мая, на Москву и область обрушился смертоносный ураган с ливнями и грозами. Тогда непогода унесла жизни 18 человек.

Такого Москва не видела лет 60: тропические ливни и ночь средь бела дня

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