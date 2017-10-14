новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Минск и минчане

«Такого не было: «Ой, всё, остановись, больше не рожай». Стать мамой в 7-ой раз в 42 года

14.10.2017 - 23:11

Всех тех, кто проводил бессонные вечера у детской кровати, и кому мы обязаны своей жизнью, мы поздравляем с Днём матери. Быть мамой – это и радость, и ответственность, и очень большой труд. Представить масштабы которого можно на примере многодетной семьи.

Отправляемся в гости к минчанке, маме семерых детей.

Сегодня Тереса Леонардовна может с уверенностью назвать себя абсолютно счастливой женщиной. Ни много ни мало – семеро человек любят её больше жизни.
На создание большой семьи женщина решилась давно. Сама росла в окружении братьев и сестёр, потому вопрос о том, сколько у неё будет детей никогда не стоял.  

Тереса Баранова:
21 ноября 1998 года я вышла замуж, муж увёз сюда, в Минск, я сама с Нарочи, мы там познакомились и туда переехали. В 1999 году родила старшую дочь.

О своих детях Тереса Леонардовна всегда говорит с теплотой и гордостью.

Сегодня старшая дочь учится в университете за границей, в то время как младший сын только делает первые шаги.
Тереса Баранова:
Большое счастье – иметь детей. Для женщины, вообще, наверное, самое главное. И какие бы поступки не совершали, бегут – мама нужна, мама простит, мама всё поймёт.

Для неё быть мамой – это работа, которая всегда в радость.

Пожалеть, помочь в сложную минуту советом, окружить любовью и заботой. Времени хватает, как раз, на всех детей, потому о сложностях говорить и думать некогда, да и незачем.

Тереса Баранова:
И с одним тяжело. Но, когда уже второй, третий – это уже совсем не то. Не та тяжесть, как с одним. А со Стасом, мне кажется, вообще, легко, потому что старшие помогают. Я моложе была, и как-то было проще, сейчас они мне уже помогают.

Самым долгожданным для всей семьи стал маленьких Стас.
Самой же Тересе было сложно решиться на седьмого ребенка, ведь на тот момент женщине уже было 42 года. Однако именно с его рождением всё семейство сплотилось ещё больше.

Тереса Баранова:
Был страх, но, когда он родился, то всё ушло. И, кажется, сам помолодел. И очень хорошо, что он появился. В моей семье такого не было: «Ой, всё, остановись, больше не рожай, не надо»

Когда есть такие ответственные помощники, никакие трудности не страшны.

Старшие и за Стасом присмотрят, и приготовить помогут и уборку вместе сделают. Самое любимое место у всей семьи – кухня. Здесь собираются каждое утро, а вечером за семейным ужином обсуждают радости и неудачи прошедшего дня.  Большой стол накрывают и к приезду главы семейства. Сейчас Олег Николаевич часто бывает в командировках, он главный добытчик.

Тереса Баранова:
Если живёшь в семье дружно, с любовью – наверное, это весь секрет. Если есть взаимопонимание, помощь мужа, детей.
В учёбе все показывают хорошие результаты, на конкурсах и соревнованиях занимают призовые места.

Всё, чтобы мама ими гордилась. 

И не только в День матери, но и каждое утро они говорят ей самые добрые слова.

Дети:
Понимающая, добрая, красивая, вкусно готовит

И пусть порой бывает тяжело, главное, что со всеми невзгодами они справляются вместе и всегда готовы прийти на помощь друг другу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Хотя бы обнять, утешить, у медсестёр не всегда есть время даже на такие мелочи»: репортаж о том, как спасают «отказников»
Малыши прыгают из горящей квартиры, отец пристаёт к дочерям: жуткая история семьи с 7 детьми
«Заглянули, сказали: «Вау, оказывается, здесь трубы есть». Почему в минском детсаде 1,5 месяца не было горячей воды
Моторика, сенсорика и красивый почерк: почему детей стоит учить рисовать как можно раньше?
«Брат делает такие волны, когда играет. И я это чувствую»: 14-летний пианист пишет песни слабовидящей сестре
Второклассник так впечатлился на уроке ОБЖ, что набрал 102 и сказал, что школа заминирована
Второклассник так впечатлился на уроке ОБЖ, что набрал 102 и сказал, что школа заминирована
«Через иностранный язык развивать мышление, воображение, мелкую моторику»: игровой английский для детей
Впервые за 4 года террора многодетная мать обратилась к общественности: первоклассники обязаны отдать родной бабушке долги отца
Впервые за 4 года террора многодетная мать обратилась к общественности: первоклассники обязаны отдать родной бабушке долги отца
Все новости по теме Дети
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru