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Тактико-специальное учение проведут белорусские разведчики перед «Западом-2017»

09.08.2017 - 09:13

Новости Беларуси. Белорусские разведчики проведут тактико-специальное учение. Боевая подготовка стартует 9 августа и продлится 2 дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время военнослужащие усовершенствуют полевую выучку и отработают вопросы организации и обеспечения разведки. Это станет заключительным этапом подготовки к совместному стратегическому учению Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2017».

Напомним, масштабное учение пройдет на полигонах нашей страны с 14 по 20 сентября. В нем примут участие около 13 тысяч военных Беларуси и России, и будет задействовано практически 7 сотен единиц боевой техники. На «Запад-2017» Беларусь пригласит более 80 международных наблюдателей.

Тактико-специальное учение проведут белорусские разведчики перед «Западом-2017»

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