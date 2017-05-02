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Талант в награду по наследству: династия белорусских живописцев Масленниковых

02.05.2017 - 14:46

За картиной спрятана душа человека. За серией картин – история трёх поколений одной семьи. Династии белорусских живописцев Масленниковых талант передаётся словно бы в награду по наследству.

Запах масленых красок в мастерской, уверенный взмахи кисти. Атмосфера праздника и волшебства в момент рождения рисунка завораживает с детства и впечатляет на всю жизнь.

У каждого свой уникальный почерк, но единая стилистика пейзажей родной Беларуси: бескрайний простор, голубые озёра и тихий, уютный лесной уголок.

Всё воссоздаётся на полотне с натуры, которая удивляет своим величием и разнообразием.

На многих выставках известной династии можно увидеть картины как родоначальника семейного мастерства Павла Васильевича Масленникова, так и его сына и внука. Например, до 24 мая в посольстве Эквадора Беларуси превратилось в одно из таких арт-пространств, где сохраняется семейная эволюция.

Встреча Беларуси и Эквадора через культурную дипломатию расширяет наше национальное искусство. Возможно, даже творческая семейная традиция Масленников будет продолжена.

Фото.
Фото.
Фото.
Фото.

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