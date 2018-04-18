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Здесь был и Николай II, и Кайзер Вильгельм II, эти здания сохранились. Певец Никита Фоминых – о своей малой родине

18.04.2018 - 12:16

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец  Никита Фоминых.

Где будут проходить концерты под названием «Смешной День рождения»? Какое любимое место в Барановичах у певца? 

Подробности – в видеоматериале. 

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