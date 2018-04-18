Здесь был и Николай II, и Кайзер Вильгельм II, эти здания сохранились. Певец Никита Фоминых – о своей малой родине

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец Никита Фоминых.
Где будут проходить концерты под названием «Смешной День рождения»? Какое любимое место в Барановичах у певца?
Подробности – в видеоматериале.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец Никита Фоминых.
Где будут проходить концерты под названием «Смешной День рождения»? Какое любимое место в Барановичах у певца?
Подробности – в видеоматериале.
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