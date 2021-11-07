«Там все типы самолётов лежат». Почему именно в Иркутске произошло такое большое количество авиакатастроф?
Новости Беларуси. На неделе трагическая новость пришла из Восточной Сибири. Под Иркутском разбился белорусский самолет Ан-12, который выполнял коммерческий рейс по доставке грузов. Сейчас известно о 9 погибших, среди них трое белорусов. Специальная комиссия выясняется причины катастрофы. В целом, Ан-12 считаются надежными и неприхотливыми в обслуживании. Первый такой самолет выпустили в конце 50-х в КБ Антонова по инициативе Хрущева. Долгое время машины использовали военные. Он участвовал ни в одной боевой операции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вообще, Ан-12 – первый массовый самолет, который может производить массовое десантирование парашютистов и боевой техники ВДВ. Эти машины использовали и в чрезвычайных ситуациях для поиска космических объектов и самолетов, терпящих бедствие. Одним словом, Ан-12 – настоящая рабочая лошадка в авиации.
Похожая катастрофа над Иркутском случилась 8 лет назад. 26 декабря 2013 года точно такой же транспортный Ан-12, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск – Иркутск, при заходе на посадку рухнул на территорию расположенного вблизи аэропорта военного склада. По роковому стечению обстоятельств на борту также находилось 9 человек, и все они погибли.
Вообще, Иркутск давно прозвали городом падающих самолетов. За всю историю гражданской авиации в этом районе произошло около 20 катастроф. И некоторые авиаэксперты говорят, что дело вовсе не в ошибках пилотов или плохой технике.
Юрий Сытник, заслуженный пилот России:
Есть несколько точек на Земле, их много, говорят: Бермудский треугольник, Иркутск, Байкал. Есть много таких мест, где люди не понимают, почему они там погибают, но они же туда лезут. Иркутск – это такое место, там все типы самолетов лежат. Там самый большой Ан-124 лежит, там А-310 лежит, где дочь писателя Распутина погибла, там лежит Ан-24, Ту-154 два.
Возможно, Иркутский треугольник — вовсе не мистика, однако вспоминают об этом каждый раз уже по факту очередной катастрофы. Пока же для окончательного установления причин трагедии остается ждать полной расшифровки «черных ящиков». До завершения расследования авиакатастрофы эксплуатация Ан-12 в нашей стране приостановлена.
Самолёт был в эксплуатации 53 года. Могло ли это стать причиной падения Ан-12 под Иркутском?
Новости Беларуси. На неделе трагическая новость пришла из Восточной Сибири. Под Иркутском разбился белорусский самолет Ан-12, который выполнял коммерческий рейс по доставке грузов. Сейчас известно о 9 погибших, среди них трое белорусов. Специальная комиссия выясняется причины катастрофы. В целом, Ан-12 считаются надежными и неприхотливыми в обслуживании. Первый такой самолет выпустили в конце 50-х в КБ Антонова по инициативе Хрущева. Долгое время машины использовали военные. Он участвовал ни в одной боевой операции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вообще, Ан-12 – первый массовый самолет, который может производить массовое десантирование парашютистов и боевой техники ВДВ. Эти машины использовали и в чрезвычайных ситуациях для поиска космических объектов и самолетов, терпящих бедствие. Одним словом, Ан-12 – настоящая рабочая лошадка в авиации.
Что же пошло не так в небе над Иркутском, разбирался Сергей Шуманский.
Эти кадры из полыхающей сибирской тайги на неделе в один миг заполнили все информационное пространство Беларуси и России. Транспортный самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», выполнявший грузовой рейс в Чукотском автономном округе, при заходе на посадку упал в лес в районе села Пивовариха. Он не дотянул до аэропорта Иркутск всего 7 километров и исчез с радаров 3 ноября в 14:45 по минскому времени.
Да, вот он горит, вот там пожар был в лесу.
Сразу после падения на площади 300 квадратных метров возник сильный пожар: загорелось авиационное топливо. На место трагедии прибыло 46 человек и 17 единиц техники. Затрудняли работу спасателей труднопроходимая местность и погода: из-за сильной метели машины экстренных служб пришлось оставить на ближайшей дороге и прокладывать магистральную линию водопровода.
Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:
Предварительно семь человек, граждане Украины, Беларуси и России. Сейчас открытое горение ликвидировано, мы проводим заседание КЧС, подключим МИД. Сейчас работают следственные органы, поэтому наша задача в этот период открыть дорогу. Здесь же развернем походный пункт организации питания, проживания, работы уже по линии Национального центра управления в кризисных ситуациях. Конечно, нас интересует оповещение родных и близких погибших. Дальше уже будем работать по тому алгоритму, который у нас был.
Спустя несколько часов после катастрофы начинают появляться первые подробности трагедии. Самолет доставлял продукты на Чукотку, летел в Иркутск уже пустым после дозаправки в Якутске. После этого борт должен был вернуться в Беларусь, однако в небе над иркутским аэропортом что-то пошло не так. Экипаж вдруг запросил второй заход на посадку и после этого самолет пропал с радаров. Изначально сообщалось, что на борту находились семь человек. Выжить не удалось никому. Белорусов трое: штурман Андрей Сергеев, инженер Дмитрий Гармоненко и авиатехник Максим Карпук. Информацию о гибели наших соотечественников позже подтвердили в МИД.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
В составе экипажа на борту самолета Ан-12 находились граждане Беларуси, сейчас речь идет о трех людях. А также граждане России и Украины. В посольстве Беларуси в России в настоящий момент вместе с отделением посольства Беларуси в Красноярске в тесном контакте с местными властями, с МЧС Российской Федерации и правоохранительными органами продолжают заниматься выяснением всех обстоятельств, деталей и подробностей происшествия.
Разбившийся самолет принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно». Она занимается грузовыми перевозками, в том числе и в России. В парке фирмы, согласно официальному сайту, всего 16 самолетов. Три из них как раз Ан-12. Борт, который разбился под Иркутском, непосредственно в «Гродно» пролетал менее трех лет. Всего же этот самолет был в эксплуатации 53 года. Однако это вовсе не повод говорить о его технепригодности. То же самое касается и экипажа. Командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе более 7 тысяч на Ан-12.
Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Экипаж опытный. Полет проходил в сложных метеорологических условиях, фактически в условиях ледяного дождя. Это могло стать одной из причин произошедшего.
Уже на следующий день после крушения спасатели обнаружили оба черных ящика. На расшифровку их отправят в Москву. Однако уже сейчас удалось определить, что Ан-12 начал падать с высоты 230 метров. Это произошло после того, как экипаж доложил о заходе на второй круг. Буквально в течение трех секунд самолет стал неуправляемым, и связь с ним пропала. Исходя из этих данных, одной из причин катастрофы могло стать обледенение руля высоты и элементов механизации крыла, которое спровоцировал ледяной дождь. Известно, что перед вылетом самолет не проходил противообледенительную обработку. Расследованием трагедии сейчас занимается Межгосударственный комитет по авиации, в состав которого входят и представители белорусского департамента.
Артем Сикорский:
Проводится вся необходимая работа по трассировке места, по расставлению соответствующих кроков, анализируется положение самолета, отдельных элементов воздушного судна. Все затрудняют достаточно сложные погодные условия. Ан-12 – это уникальный рамповый самолет, позволяющий перевозить до 18 тонн груза. Данные воздушные суда востребованы для доставки товаров народного потребления. В частности, этот борт доставлял продукты питания из Гродно на Чукотку. Данное воздушное судно имело необходимые ресурсы срока службы, его плановое техническое обслуживание проводилось в установленные периоды.
Уже утром 4 ноября Восточно-Сибирская транспортная прокуратура делает новое заявление: на борту разбившегося Ан-12 было не 7, а 9 человек. Четверо — граждане России, трое — Беларуси и еще двое — Украины. По уточненным данным, на борту помимо членов экипажа находились сопровождающие груз гендиректор авиационной транспортной компании «Заполярье» и его первый заместитель. Экспертизы по опознанию тел и останков погибших в Иркутске проведут в ближайшее время. Семьям белорусов будет оказана материальная и психологическая помощь.
Владимир Караник о крушении самолёта: «Окажем всё содействие следствию, чтобы выяснить причину данной трагедии» – подробнее здесь.
По факту трагедии под Иркутском возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Совместно с российскими коллегами обстоятельства произошедшего устанавливает и Следственный комитет Беларуси.