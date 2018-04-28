﻿ «Там всегда люди улыбаются». Участники группы PROвокация – о своей малой родине, городе Молодечно | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

«Там всегда люди улыбаются». Участники группы PROвокация – о своей малой родине, городе Молодечно

28.04.2018 - 12:56

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – участники группы PROвокация – Артём Солодуха и Марк Войтко

Что нужно сделать молодым музыкантам для того, заявить о себе? Узнаете, посмотрев видеоматериал.  

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: Keith Bernstein / Netflix
«Это хорошая новость». Песни «J:Морс» прозвучали в новом фильме сына Дэвида Боуи
«Самая главная задумка этого видео – искать друг друга». Тео и Ольга Рыжикова – о новом клипе
Здесь был и Николай II, и Кайзер Вильгельм II, эти здания сохранились. Певец Никита Фоминых – о своей малой родине
Моя песня «Увезу в деревню» очень актуальна в Год малой родины. Виталий Карпанов – о планах, негативе в свой адрес и новом клипе
Моя песня «Увезу в деревню» очень актуальна в Год малой родины. Виталий Карпанов – о планах, негативе в свой адрес и новом клипе
В каждой спетой ноте – частичка души. Чем уникален Дружненский Дом культуры?
В каждой спетой ноте – частичка души. Чем уникален Дружненский Дом культуры?
«Всё успеть». Это – моя такая сверхзадача, с которой я пришёл в этот мир»: большое интервью Alekseev
Какой сценический наряд приносит удачу Наталье Тамело, и что всегда возят на концерты парни из группы Litesound?
«Мы постараемся максимально сделать позитивный концерт». Солисты вокальной группы «Чистый голос» – о сольном концерте
Все новости по теме Белорусские исполнители
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru