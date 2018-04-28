«Там всегда люди улыбаются». Участники группы PROвокация – о своей малой родине, городе Молодечно

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – участники группы PROвокация – Артём Солодуха и Марк Войтко.
Что нужно сделать молодым музыкантам для того, заявить о себе? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – участники группы PROвокация – Артём Солодуха и Марк Войтко.
Что нужно сделать молодым музыкантам для того, заявить о себе? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
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