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Таможенники Латвии объявили забастовку: на латвийско-белорусской возможны очереди

22.09.2017 - 17:07

Новости Латвии. Серьезные проблемы в ближайшие дни могут возникнуть на латвийско-белорусской границе. Таможенники соседнего государства объявили забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 27 по 30 сентября работа пунктов пропуска будет прерываться на 4 часа, а движение транспорта – ограничено. Поток легковых автомобилей через белорусско-латвийские пункты пропуска сравнительно невелик, однако по этому маршруту идет множество фур. Забастовка наверняка отразится на скорости оформления документов. На границе могут возникнуть очереди.

Служащие латвийской таможни выражают недовольство некоторыми нюансами в пенсионной реформе.

Таможенники Латвии объявили забастовку: на латвийско-белорусской возможны очереди

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