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Танцевальная пара Александр Самосюк и Яна Тудвасева представят Беларусь на Всемирных играх во Вроцлаве

25.07.2017 - 13:53

По специальности Яна – менеджер-экономист, референт-переводчик. Александр  – будущий маркетолог. Но их сердца всецело принадлежат танцам.

Двигаться в такт и попадать в ритм эти ребята научились раньше, чем пошли в школу. Любовь к танцевальному спорту не прошла до сих пор.

Три последних года принесли этим целеустремлённым ребятам немало побед. Танцевальная пара Александр Самосюк и Яна Тудвасева смогли стать многократными победителями чемпионата Республики Беларусь по танцевальному спорту.

А сейчас наш творческий дуэт готовится представить нашу страну на Всемирных играх, которые в эти дни проходят во Вроцлаве. 

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