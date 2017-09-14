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Танковые подразделения российской армии перебрасываются в Беларусь: учение «Запад-2017» началось с тревоги в Подмосковье

14.09.2017 - 14:34

Новости Беларуси. Тем временем танковые подразделения российской армии перебрасывают на территорию Беларуси из Подмосковья. Техника прибудет в течение суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Войска подняли по тревоге после того, как была получена оперативная информация об обнаружении на территории Союзного государства незаконного вооруженного формирования. Это один из замыслов стратегического учения «Запад-2017».

Совместная военная тренировка вооруженных сил Беларуси и России официально началась. Во время учения российские танкисты совместно с белорусскими коллегами отработают современные подходы боевого применения подразделений при ведении борьбы с условными бандформированиями и диверсионно-разведывательными группами противника.

Танковые подразделения российской армии перебрасываются в Беларусь: учение «Запад-2017» началось с тревоги в Подмосковье

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